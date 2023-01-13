​Канчельскис не спешит связывать прогресс «Манчестер Юнайтед» с уходом Роналду

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре, расторгнув контракт. С тех пор команда Эрика тен Хага провела шесть официальных матчей и выиграла каждый из них, пропустив всего лишь один гол.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался на тему того, стоит ли связывать успешные результаты команды с уходом Криштиану Роналду.

Канчельскис предложил не ругаться на Роналду, а просто посмотреть, как «Манчестер Юнайтед» завершит сезон в конечном итоге.

«Говорить, кто прав, кто виноват, нецелесообразно. Роналду - это Роналду, а «Манчестер Юнайтед» - это «Манчестер Юнайтед». Криштиану, может быть, неправильно себя повёл… Мы все знаем ситуацию, и что произошло. У него своё мнение, а «Манчестер Юнайтед» считает, что он виноват», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находился без клуба больше месяца. Затем 37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром».