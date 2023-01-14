​Гвардиола проводит 500-й матч в топ-лигах

В субботу в Премьер-лиге Англии проходит принципиальное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Для рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы это 500-я тренерская игра в топ-дивизионах. На этот факт обращает внимание Opta.

На текущий момент Хосеп Гвардиола выиграл 379 из 499 матчей топ-лиг. Если взять тренеров, которые провели большее сотни игр в европейских топ-чемпионатах (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) с момента дебюта Гвардиолы, то он имеет наиболее высокий процент побед (76%).

Отметим, что большая тренерская карьера Хосепа Гвардиолы началась в сезоне 2008/2009. Тогда тренер принял «Барселону».