Тен Хаг подтвердил переход Батлэнда

Рулевой «Манчестер Юнайтед» подтвердил переход английского голкипера Джека Батлэнда в стан «красных дьяволов», об этом пишет Manchester Evening News.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 29-летний Батлэнд пополнил клуб из Манчестера, он перейдёт в команду в рамках аренды до конца текущего сезона.

«Всегда что-то может случиться и с де Хеа, и к этому нужно быть готовым», - отметил тен Хаг. Поэтому, по словам тренера, Батлэнд будет отличной заменой основному голкиперу.

Джек Батлэнд выступал в составе «Кристал Пэлас» с 2020 года, а до этого играл в ряде не самых топовых британских команд: «Сток Сити», «Лидс», «Дерби Каунти», «Бирмингем» и «Барнсли».