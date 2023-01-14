Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аканджи раскритиковал решение засчитать гол Фернандеша

14 Января 2023 • 19:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити
окончен

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о решении арбитра засчитать гол Бруну Фернандеша в манчестерском дерби.

«В той ситуации я оставил Рэшфорда в офсайде, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не коснулся мяча, однако для меня это однозначный офсайд», — приводит слова швейцарского футболиста BBC. Напомним, что во время атаки, приведшей к первому мячу «красных дьяволов», Маркус Рэшфорд находился вне игры, однако не коснулся мяча, позволив отличиться Бруну Фернандешу.

Позже игрок английской сборной всё равно забьёт гол, принеся своей команде важную победу со счётом 2:1. После этого успеха подопечные Эрика тен Хага вышли на третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Мануэль Аканджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
1
4.50 4.10 1.73
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
3
0
3.50 3.70 2.06
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Саутгемптон Саутгемптон
1
2
2.28 3.45 3.20
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лестер Лестер
2
0
3.10 3.55 2.31
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Вест Хэм
1
0
2.70 3.40 2.70
Видео
14.01.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
1.79 3.85 4.50
Видео
15.01.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1.60 4.30 5.40
Видео
15.01.23 в 17:00
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.54 4.30 6.20
Видео
15.01.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
3.10 3.60 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» наконец-то прервал серию поражений, добыв волевую победу над «Эвертоном»
19:57 · Англия. Премьер-лига
Поражение от «Ноттингем Форест» стало для «Лестера» четвёртым подряд
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» за тайм разгромил «Ливерпуль»
19:39 · Англия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов заявил, что первый гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Манчестер Сити» был засчитан ошибочно
19:37 · Англия. Премьер-лига
Аканджи раскритиковал решение засчитать гол Фернандеша
19:29 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Фулхэма» Марку Силва оценил игру Виллиана
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пытается перехватить Мудрика у «Арсенала» слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед»
18:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2021 года отобрал очки у «Манчестер Сити»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 2
16:12 · Англия. Премьер-лига
Сарабия отсутствовал на сегодняшней тренировке «ПСЖ»
15:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не отпустит Мактоминая в январе
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола проводит 500-й матч в топ-лигах
15:42 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нашёл замену Поттеру 2
15:34 · Англия. Премьер-лига
Хиддинк: «Думаю, Головин может заиграть в АПЛ» 1
Все новости
Рекомендуем