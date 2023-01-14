Аканджи раскритиковал решение засчитать гол Фернандеша

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о решении арбитра засчитать гол Бруну Фернандеша в манчестерском дерби.

«В той ситуации я оставил Рэшфорда в офсайде, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не коснулся мяча, однако для меня это однозначный офсайд», — приводит слова швейцарского футболиста BBC. Напомним, что во время атаки, приведшей к первому мячу «красных дьяволов», Маркус Рэшфорд находился вне игры, однако не коснулся мяча, позволив отличиться Бруну Фернандешу.

Позже игрок английской сборной всё равно забьёт гол, принеся своей команде важную победу со счётом 2:1. После этого успеха подопечные Эрика тен Хага вышли на третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.