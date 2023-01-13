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Ван де Бек: «Очень расстроен, что сезон для меня закончился»

13 Января 2023 • 21:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
Через 17 ч. 53 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек прокомментировал свою серьёзную травму. Напомним, ранее стало известно, что нидерландец вылетел после травмы, полученной в игре с «Борнмутом», аж до конца сезона.

«Очень расстроен, что сезон для меня закончился. Я постараюсь вернуться в следующем сезоне ещё сильнее», - пишет игрок в соцсетях.

В текущем сезоне 25-летний игрок сыграл за «манкунианцев» всего лишь 10 матчей во всех турнирах и не отличился за свой клуб ни голами, ни ассистами. Всего за свой клуб он провёл 60 матчей, в которых лишь дважды забивал и дважды отдавал голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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