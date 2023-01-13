Ван де Бек: «Очень расстроен, что сезон для меня закончился»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек прокомментировал свою серьёзную травму. Напомним, ранее стало известно, что нидерландец вылетел после травмы, полученной в игре с «Борнмутом», аж до конца сезона.

«Очень расстроен, что сезон для меня закончился. Я постараюсь вернуться в следующем сезоне ещё сильнее», - пишет игрок в соцсетях.

В текущем сезоне 25-летний игрок сыграл за «манкунианцев» всего лишь 10 матчей во всех турнирах и не отличился за свой клуб ни голами, ни ассистами. Всего за свой клуб он провёл 60 матчей, в которых лишь дважды забивал и дважды отдавал голевой пас.