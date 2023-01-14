Нападающий Ваут Вегхорст присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Сделку подтвердил официальный сайт «красных дьяволов». 30-летний футболист, принадлежащий «Бёрнли», пополнил ряды команды Эрика тен Хага до конца текущего сезона.

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» – большая честь. Я испытал фантастические ощущения, играя против команды в прошлом, и очень рад, что теперь сам могу надеть красную футболку. Я наслышан о том, какого прогресса достиг «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. С нетерпением жду возможности внести свой вклад», – цитирует нидерландского форварда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Ранее в текущем сезоне Ваут Вегхорст выступал за «Бешикташ», цвета которого также защищал на правах аренды.