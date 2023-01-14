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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Вегхорста официально

14 Января 2023 • 00:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
Через 14 ч. 51 мин.

Нападающий Ваут Вегхорст присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Сделку подтвердил официальный сайт «красных дьяволов». 30-летний футболист, принадлежащий «Бёрнли», пополнил ряды команды Эрика тен Хага до конца текущего сезона.

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» – большая честь. Я испытал фантастические ощущения, играя против команды в прошлом, и очень рад, что теперь сам могу надеть красную футболку. Я наслышан о том, какого прогресса достиг «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. С нетерпением жду возможности внести свой вклад», – цитирует нидерландского форварда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Ранее в текущем сезоне Ваут Вегхорст выступал за «Бешикташ», цвета которого также защищал на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
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