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Гвардиола высказался о перспективах Филлипса в «Манчестер Сити»

11 Января 2023 • 02:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, рассчитывает ли на полузащитника Кэлвина Филлипса.

Испанский специалист был недоволен формой англичанина по возвращении из отпуска после чемпионата мира в Катаре, однако позднее заявил, что его устраивает состояние игрока.

«Важно, что он залечил травму плеча, из-за которой не мог играть в первой половине сезона, и съездил на чемпионат мира. Скоро он начнёт получать своё игровое время в «Манчестер Сити».

Кэлвин – отличный игрок, и не стоит забывать, что он выступает за сборную Англии. Он был великолепен на чемпионате Европы в 2021 году, ему хватило стойкости, чтобы тренироваться и играть у Марсело Бьелсы в «Лидсе», – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс
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