Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» продолжает бороться за Элангу

11 Января 2023 • 16:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

«Эвертон» по-прежнему хочет заполучить вингера «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу на правах аренды до конца сезона. Напомним, молодой швед может покинуть «красных дьяволов» на краткосрочной основе, чтобы получить игровую практику в другом клубе Английской премьер-лиги.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Эвертон» продолжает настойчиво проявлять попытки заполучить Элангу. На футболисте есть и другие претенденты, поэтому не факт, что «ирискам» удастся заключить сделку.

Напомним, в данный момент «Эвертон» идёт в зоне вылета в чемпионате Англии, имея одинаковое количество очков с «Вест Хэмом», который находится на спасительном 17 месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Энтони Эланга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
16:38 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко скоро может стать свободным агентом
16:29 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Эвертона» уволит Лэмпарда, если клуб на выходных проиграет «Саутгемптону»
16:21 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продолжает бороться за Элангу
15:33 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг скучает по «Барселоне» и хочет вернуться 1
15:24 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Челси» – один из величайших клубов планеты»
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» предложит 30 млн евро за Гендузи
14:52 · Англия. Премьер-лига
На Маркуса Тюрама сейчас претендует три клуба
14:31 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр дал понять, что не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»
14:16 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «У меня есть несколько нелепых идей насчёт матча с «Манчестер Юнайтед» 1
14:16 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может сменить «Челси» на испанский топ-клуб
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»: Пети дал совет Кейну в выборе клуба
13:59 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что Канте продлит контракт
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» смирился с уходом Жоржиньо в конце сезона
13:40 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «МЮ» нужны трофеи, прошлый сезон был катастрофическим»
13:36 · Англия. Премьер-лига
Эн-Несири высказался о своём возможном переходе в «Вест Хэм»
Все новости
Рекомендуем