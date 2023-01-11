«Эвертон» продолжает бороться за Элангу

«Эвертон» по-прежнему хочет заполучить вингера «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу на правах аренды до конца сезона. Напомним, молодой швед может покинуть «красных дьяволов» на краткосрочной основе, чтобы получить игровую практику в другом клубе Английской премьер-лиги.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Эвертон» продолжает настойчиво проявлять попытки заполучить Элангу. На футболисте есть и другие претенденты, поэтому не факт, что «ирискам» удастся заключить сделку.

Напомним, в данный момент «Эвертон» идёт в зоне вылета в чемпионате Англии, имея одинаковое количество очков с «Вест Хэмом», который находится на спасительном 17 месте.