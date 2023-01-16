Гари Невилл предсказал чемпиона АПЛ - это не «Арсенал»

Экс-футболист национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался касательно гонки за чемпионство в Премьер-лиге.

«Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити». «МЮ» станет вторым», - передает слова эксперта Sky Sports.

В минувший уик-энд состоялось манкунианское дерби - «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» и отпраздновал волевую победу со счетом 2:1.

После 20 туров лидирует лондонский «Арсенал» с 47 набранными баллами, вторым идут «горожане» (39), а тройку замыкают «красные дьяволы», в копилке которых 38 очков.