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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл предсказал чемпиона АПЛ - это не «Арсенал»

16 Января 2023 • 13:56 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити
окончен

Экс-футболист национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался касательно гонки за чемпионство в Премьер-лиге.

«Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити». «МЮ» станет вторым», - передает слова эксперта Sky Sports.

В минувший уик-энд состоялось манкунианское дерби - «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» и отпраздновал волевую победу со счетом 2:1.

После 20 туров лидирует лондонский «Арсенал» с 47 набранными баллами, вторым идут «горожане» (39), а тройку замыкают «красные дьяволы», в копилке которых 38 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Января 2023 в 14:35
нужно подождать когда они сыграют все матчи между собой , вот как раз в следующем туре супер матч АРСЫ --МЮ , очень важный для обоих
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