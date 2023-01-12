Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган – о предстоящем дерби: «Нынешняя версия «МЮ» – сильнейшая за долгое время»

12 Января 2023 • 02:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил опасения в преддверии манчестерского дерби.

14 января «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в рамках Премьер-лиги. По словам Гюндогана, поражение от «Саутгемптона» в Кубке лиги (0:2) незадолго до принципиальной битвы – тревожный знак: «Наша сегодняшняя неудача в Кубке лиги вряд ли положительно скажется на уверенности перед дерби. Нынешний «Юнайтед» – вероятно, самый сильный за долгое время. Сейчас команда выглядит очень уверенно, играет в отличный футбол. Нам потребуется выступить гораздо лучше, чем сегодня, чтобы добиться результата», – цитирует журналист Симон Байковски капитана «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.01.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
3.95 3.80 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Января
04:00 · Англия. Кубок лиги
Тренер «Саутгемптона»: «Горжусь командой»
02:48 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о предстоящем дерби: «Нынешняя версия «МЮ» – сильнейшая за долгое время»
02:13 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Работа в «Челси» – самая трудная работа в футболе»
02:03 · Англия. Кубок лиги
Гюндоган: «С такой игрой у «Манчестер Сити» не было шансов»
01:40 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола – о поражении «Манчестер Сити»: «Саутгемптон» был лучше нас»
01:02 · Англия. Кубок лиги
«Ноттингем Форест» вырвался в полуфинал Кубка английской лиги
00:53 · Англия. Премьер-лига
Переход Нкунку в «Челси» завершён на 100%
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» находится в шаге от самого дорогого трансфера в своей истории
00:32 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» продолжает переговоры по Тюраму, несмотря на подписание Фелиша»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Пиковый Бэйл был лучшим в мире после Месси и Роналду» 1
00:06 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Болельщикам «Челси» понравится мой стиль игры» 1
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» заинтересована в подписании Пельистри из «Манчестер Юнайтед»
11 Января
23:42 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул: «Пора прекратить давать советы Нуньесу»
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» больше недели не связывался с «Бенфикой» по трансферу Энцо Фернандеса
22:52 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар интересен топ-клубу АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем