Гюндоган – о предстоящем дерби: «Нынешняя версия «МЮ» – сильнейшая за долгое время»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил опасения в преддверии манчестерского дерби.

14 января «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в рамках Премьер-лиги. По словам Гюндогана, поражение от «Саутгемптона» в Кубке лиги (0:2) незадолго до принципиальной битвы – тревожный знак: «Наша сегодняшняя неудача в Кубке лиги вряд ли положительно скажется на уверенности перед дерби. Нынешний «Юнайтед» – вероятно, самый сильный за долгое время. Сейчас команда выглядит очень уверенно, играет в отличный футбол. Нам потребуется выступить гораздо лучше, чем сегодня, чтобы добиться результата», – цитирует журналист Симон Байковски капитана «Манчестер Сити».