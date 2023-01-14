Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после поражения в матче 20-го тура чемпионата Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Сити» провел хороший матч, это была великолепная встреча. Я ни о чем не желаю, поздравляю «Манчестер Юнайтед» с победой», — передает слова Гвардиолы BBC.

Специалист считает, что гол Бруну Фернандеша был засчитан по правилам, потому что он не был в офсайде, в положении вне игры находился Маркус Рэшфорд, который грамотно отвлек защиту и голкипера.

После 18 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 39 очков, а «красные дьяволы» идут на третьей строчке и отстают на один балл.