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«МЮ» на этой неделе встретится с агентом Пельистри, чтобы обсудить будущее игрока

12 Января 2023 • 11:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

«Манчестер Юнайтед» запланировал встречу с агентом своего вингера Факундо Пельистри на этой неделе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны хотят обсудить лучший вариант для дальнейшего прогресса уругвайца.

Сейчас самым приоритетным вариантом для обеих сторон является аренда футболиста. Пельистри хочет уйти в другую команду до конца сезона, чтобы получить больше игровой практики.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, что рассчитывает на Факундо в будущем.

Напомним, Пельистри был основным в сборной Уругвая на прошедшем чемпионате мира.

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Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри Трансферы футбола - зима 2023
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