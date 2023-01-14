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В «МЮ» объяснили подписание Вегхорста

14 Января 2023 • 00:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Манчестер Сити
Через 13 ч. 23 мин.

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто рассказал, почему клуб решил подписать Ваута Вегхорста.

Чтобы арендовать 30-летнего форварда «Бёрнли», «красным дьяволам» пришлось заплатить около 2,8 млн евро «Бешикташу», поскольку нидерландец должен был до конца сезона выступать за турецкий клуб на правах аренды.

«Ваут стабильно забивал в разных европейских лигах, и его качества сделают нашу атаку ещё сильнее в оставшихся матчах сезона. Кроме того, нас привлекла сильная личность Вегхорста, его самоотверженность, что идеально вписывается в видение Эрика тен Хага.

Ваут продемонстрировал огромное желание присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и помочь нам с достижением наших целей в текущей кампании», – цитирует Sky Джона Мерто.

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