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Каземиро назвал любимого игрока среди легенд «МЮ»

14 Января 2023 • 00:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
Через 14 ч. 51 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, кто из бывших звёзд клуба его вдохновлял.

30-летний бразильский футболист, пополнивший ряды «красных дьяволов» минувшим летом, выделил знаменитого экс-хавбека Пола Скоулза: «Это очень простой выбор – Пол Скоулз. Я восхищался этим игроком, когда был мал, о чём говорил ещё во времена выступления за «Реал». Пол – мой кумир, было бы очень здорово играть здесь вместе с ним, учитывая его значимость для клуба и все его достижения», – цитирует MEN Каземиро.

Каземиро провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», отметившись двумя голами и тремя ассистами.

Пол Скоулз защищал цвета «Юнайтед» на протяжении всей карьеры – с 1991 по 2013 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Каземиро
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