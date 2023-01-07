Тен Хаг: «Если мы финишируем в топ-4, для нас это будет сродни чемпионству»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о главной цели своей команды на остаток сезона. «Красные дьяволы» хотят финишировать в топ-4, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

«Борьба за топ-4 будет тяжёлой, мы вынуждены сражаться с таким командами, как «Ньюкас», «Тоттенхэм» и «Челси». Целью нашей команды является играть в Лиге чемпионов. Если нам удастся финишировать в топ-4, для нас это будет сродни чемпионству», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Если «Манчестер Юнайтед» выиграет свой матч в запасе, команда сможет подняться на третью строчку в чемпионате Англии. Сейчас манкунианцы располагаются на четвёртом месте.