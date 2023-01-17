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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Глеб не удивлён первому месту «Арсенала»

17 Января 2023 • 17:58 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Арсенал
окончен

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Александр Глеб отреагировал на уверенное лидерство «канониров» в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре. Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду», — цитирует Глеба издание Metaratings.ru

По мнению белоруса, в нынешнем сезоне совпали полученный опыт команды в прошлых сезонах и работа специалиста. Александр выразил уверенность, что «Арсенал» сможет удержаться на верхней строчке таблицы до конца чемпионата.

Напомним, что «канониры» лидируют в Премьер-лиге, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков после 18 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Глеб
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