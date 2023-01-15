Ремсдейл: «Мы заслужили победу»

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Успех своего клуба прокомментировал Аарон Ремсдейл, голкипер «Арсенала» - он в ходе прошедшего матча несколько раз спасал свою команду.

- Я думаю, что мы заслужили преимущество в два мяча, а может, и больше. Мы сыграли в первом тайме так, как хотели сыграть, и заработали заслуженное лидерство в матче, - цитирует слова Ремсдейла Sky Sports.

В следующем матче лондонский «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити», в то время как «Арсенал» сыграет с другим клубом из Манчестера - «Юнайтед».