Конте повторил свой собственный антирекорд

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Поражение «шпор» стало уже четвертым домашним для клуба в этом сезоне.

Для Антонио Конте это означает повторение собственного антирекорда - ранее он дважды в своей карьере проигрывал по четыре домашних матча за сезон в качестве наставника того или иного клуба. Это происходило в сезоне 2007/2008 с «Бари», а затем через десять лет - в сезоне 2017/2018, уже с «Челси».

В следующем матче лондонский «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити», это случится девятнадцатого января.