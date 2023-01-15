В пяти домашних играх кряду «Тоттенхэм» получает больше одного гола в свои ворота - такого не было с 1992 года

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Как оказалось, это был уже пятый домашний матч кряду, в котором «Тоттенхэм» пропускает более одного гола в свои ворота. До этого по два мяча были пропущены от «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Астон Виллы», а «Лидс» и вовсе забил три мяча, правда, все равно проиграл.

Такой продолжительной серии в истории «Тоттенхэма» не было с 1992 года. В следующем матче команде итальянского специалиста Антонио Конте предстоит сразиться в гостях с «Манчестер Сити», это случится 19 января.