Тилеманс рассчитывает перейти в «Арсенал» в конце сезона

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс по-прежнему рассчитывает перейти в лондонский «Арсенал». В конце сезона бельгиец может стать игроком «канониров» на правах свободного агента.

Отметим, что летом «Арсенал» был готов приобрести Тилеманса, но «Лестер» требовал за полузащитника на 6 миллионов больше, чем предлагали «канониры». Юри в данный момент не намерен продлевать контракт с «лисами» и в конце сезона хочет перейти в «Арсенал».

Ранее к Тилемансу также проявляли интерес такие клубы, как туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона». В нынешнем сезоне бельгиец отметился тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате Англии.