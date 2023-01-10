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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис: «Не имею никакого отношения к тому, что Бензема завершил карьеру в сборной»

10 Января 2023 • 10:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.01 22:00

Уже бывший капитан сборной Франции Уго Льорис заявил, что не в курсе, почему нападающий Карим Бензема завершил международную карьеру. Напомним, вратарь «Тоттенхэма» вчера сам объявил об уходе из сборной.

«Мы были рады, что Бензема привёз собой на тренировочную базу «Золотой мяч». Каждый игрок мечтает выиграть эту награду. Я не имею никакого отношения к тому, что Карим завершил карьеру в сборной. Это его решение», – цитирует Льориса Madrid Xtra.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Льорис был недоволен присутствием Бензема в сборной Франции. Уго опасался, что наличие Карима может поставить под угрозу его роль лидера в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Карим Бензема Сборная Франции Уго Льорис
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
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