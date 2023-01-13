«Арсенал» предложил за Мудрика 70 миллионов евро + бонусы

Лондонский «Арсенал» предложил 70 миллионов евро + бонусы за полузащитника донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны в данный момент обсуждают структуру бонусов.

Напомним, ранее «горняки» требовали за своего вингера 100 миллионов евро. Возможно, с учётом дальнейших бонусов общая стоимость как раз будет близка к этой цене. Если всё пойдёт по плану, Мудрик станет самым дорогим футболистом в истории «Арсенала».

Шансы на приобретение Михаила пока также сохраняет «Челси». «Пенсионеры» следят за ситуацией и хотят вмешаться, если «Арсенал» не сможет согласовать сделку.