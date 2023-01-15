«Арсенал» разобрался с «Тоттенхэмом» в дерби Северного Лондона и на 8 очков оторвался от «Сити»

Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» сошлись в рамках 20-го тура АПЛ.

Давно уже лондонское дерби не имело такого веса. В последние сезоны «Арсенал» и «Тоттенхэм» робко боролись за топ-4, изредка туда заглядывая и даже не помышляя о чемпионстве. Сейчас же «Арсенал» Микеля Артеты единолично лидирует и уже имеет право заявлять о намерениях взять золотые медали АПЛ, а «Тоттенхэм» Антонио Конте представляет собой одну из важных сил в распределении мест в Лиге чемпионов.

«Шпоры» вплотную подпирают четвёрку сильнейших, где неожиданно обитает «Ньюкасл». Правда, после поражения в дерби отрыв возрос. Как и возрос «чемпионский» отрыв «Арсенала». Теперь «канониры» аж на восемь очков опережают «Манчестер Сити», а Гвардиола говорит, что в этом году его команде АПЛ не выиграть. Для таких высказываний в это воскресенье знатно поработал Льорис. Французский кипер «Тоттенхэма» как-то слишком долго думал на старте дерби.

В первый раз Мартинелли запрессинговал Уго, выложив мяч на Нкетиа, но тот умудрился с восьми метров пробить в голкипера. А во второй раз Льорис уже своих не простил. Банальный прострел Букайо Сака Уго замкнул в падении, рукой переправив мяч в собственные ворота – 0:1. Далее уже «Арсенал» стал сам создавать моменты. Удивительная свобода возникала в опорной зоне «Тоттенхэма», откуда регулярно палили «канониры».

И опять же случилось два похожих момента. В первом случае смачно приложился Томас Парти – «Тоттенхэм» выручила штанга. Но во второй раз, когда ювелирный удар с 17 метров исполнил Мартин Эдегор, уже не спас каркас, Льорис тоже не дотянулся – 0:2. «Тоттенхэм» проснулся, времени было много, однако Кейну в этот вечер не хватало точности, или Рэмсдейлу хватало ловкости.

Главный форвард «Тоттенхэма» опасно бил головой после кросса – Аарон парировал мяч у штанги, палил Кейн с линии штрафной площади – опять вратарь выручил, под перекладину направлял мяч плотным дальним ударом – на сей раз взял выше. Набили статистику «шпоры», в итоге насобирав примерно равное количество моментов и ударов, но счёт на табло так и не изменился, лондонское дерби осталось за «Арсеналом». А Нкетиа вообще обязан был оформлять разгром, но после заброса Джаки из выгодной ситуации пробил в Льориса.

Команда Микеля Артеты сделала ещё один шаг к чемпионскому титулу. Теперь «Манчестер Сити» уступает «Арсеналу» восемь очков и в четверг проведёт ещё один сложный матч – в соперниках как раз «Тоттенхэм».