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«Арсенал» разобрался с «Тоттенхэмом» в дерби Северного Лондона и на 8 очков оторвался от «Сити»

15 Января 2023 • 21:26 Комментировать (1)
Тоттенхэм
0:2
Арсенал
окончен

Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» сошлись в рамках 20-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Тоттенхэм0:2Арсенал
  14'Льорис Уго (0:1)
  36'Эдегор Мартин (0:2)
Льорис УгоРомеро Кристиан  35'Дайер ЭрикЛенгле Клеман  72' 88' (Дэвис Бен ( 88') Доэрти Мэтт 71' (Ришарлисон ( 71') Сарр Пап Матар  53' 76' (Биссума Ив ( 76') Хёйбьерг Пьер-ЭмильСессеньон Райан  45' 76' (Перишич Иван ( 76') Кулушевски Деян 88' (Хиль Бриан ( 88') Кейн ГарриХын-Мин Сон
Запасные: Санчес ДавинсонСкипп ОливерЭмерсон ЖуниорФорстер Фрейзер
Рамсдейл АаронУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос Сантос  90'Зинченко Александр 86' (Томиясу Такэхиро ( 86') Эдегор Мартин 90' (Смит-Роу Эмил ( 90') Парти ТомасДжака ГранитСака БукайоНкетиа Эдди 90' (Виейра Фабиу ( 90') Мартинелли Габриэл  70' 79' (Тирни Киран ( 79')
Запасные: Холдинг РобТёрнер МэттСамби Локонга Альберт-МбойоМаркус АленсарСмит Мэттью
15 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Давно уже лондонское дерби не имело такого веса. В последние сезоны «Арсенал» и «Тоттенхэм» робко боролись за топ-4, изредка туда заглядывая и даже не помышляя о чемпионстве. Сейчас же «Арсенал» Микеля Артеты единолично лидирует и уже имеет право заявлять о намерениях взять золотые медали АПЛ, а «Тоттенхэм» Антонио Конте представляет собой одну из важных сил в распределении мест в Лиге чемпионов.

«Шпоры» вплотную подпирают четвёрку сильнейших, где неожиданно обитает «Ньюкасл». Правда, после поражения в дерби отрыв возрос. Как и возрос «чемпионский» отрыв «Арсенала». Теперь «канониры» аж на восемь очков опережают «Манчестер Сити», а Гвардиола говорит, что в этом году его команде АПЛ не выиграть. Для таких высказываний в это воскресенье знатно поработал Льорис. Французский кипер «Тоттенхэма» как-то слишком долго думал на старте дерби.

В первый раз Мартинелли запрессинговал Уго, выложив мяч на Нкетиа, но тот умудрился с восьми метров пробить в голкипера. А во второй раз Льорис уже своих не простил. Банальный прострел Букайо Сака Уго замкнул в падении, рукой переправив мяч в собственные ворота – 0:1. Далее уже «Арсенал» стал сам создавать моменты. Удивительная свобода возникала в опорной зоне «Тоттенхэма», откуда регулярно палили «канониры».

И опять же случилось два похожих момента. В первом случае смачно приложился Томас Парти – «Тоттенхэм» выручила штанга. Но во второй раз, когда ювелирный удар с 17 метров исполнил Мартин Эдегор, уже не спас каркас, Льорис тоже не дотянулся – 0:2. «Тоттенхэм» проснулся, времени было много, однако Кейну в этот вечер не хватало точности, или Рэмсдейлу хватало ловкости.

Главный форвард «Тоттенхэма» опасно бил головой после кросса – Аарон парировал мяч у штанги, палил Кейн с линии штрафной площади – опять вратарь выручил, под перекладину направлял мяч плотным дальним ударом – на сей раз взял выше. Набили статистику «шпоры», в итоге насобирав примерно равное количество моментов и ударов, но счёт на табло так и не изменился, лондонское дерби осталось за «Арсеналом». А Нкетиа вообще обязан был оформлять разгром, но после заброса Джаки из выгодной ситуации пробил в Льориса.

Команда Микеля Артеты сделала ещё один шаг к чемпионскому титулу. Теперь «Манчестер Сити» уступает «Арсеналу» восемь очков и в четверг проведёт ещё один сложный матч – в соперниках как раз «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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premix
15 Января 2023 в 21:45
Рано расслабляется, до золота, поэтому все оставшиеся игры играть в полную силу, если хотим быть первыми.
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