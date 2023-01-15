Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дайер: «Пропустили два досадных гола»

15 Января 2023 • 23:24 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Арсенал
окончен

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Поражение «шпор» прокомментировал Эрик Дайер - защитник лондонского клуба.

- Мы пропустили да досадных гола, причем в первом случае нам еще и не повезло. Даже после первого пропущенного мяча у нас было больше шансов во второй половине игры. Во второй половине игры мы также старались больше, но Рэмсдейл сыграл надежно и не позволил нам забить. Кто знает, что было бы, если бы удалось забить хотя бы мяч? - цитирует слова Дайера BBC Sport.

В следующем матче «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити», это случится девятнадцатого января. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Эрик Дайер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.60 4.30 5.40
Видео
Окончен
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
1.54 4.30 6.20
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
0
2
3.10 3.60 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет купить звёздного игрока «Манчестер Юнайтед»
23:50 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Важно оставаться скромными»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Мы заслужили победу»
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ищет замену Льорису на следующий сезон
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в обоих матчах сезона - такого не было почти 10 лет
23:30 · Англия. Премьер-лига
Конте повторил свой собственный антирекорд
23:26 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Арсенал» поступил правильно, уступив Мудрика «Челси»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Дайер: «Пропустили два досадных гола»
23:17 · Англия. Премьер-лига
Хаманн: «Манчестер Сити» смотрится лучше без Холанна»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о сорвавшемся переходе Мудрика в «Арсенал»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Конте обозначил основных соперников «Тоттенхэма»
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» рассматривает двух топ-тренеров на место Аллегри слухи
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к игроку «Аякса», которого едва не подписал летом
22:42 · Англия. Премьер-лига
В пяти домашних играх кряду «Тоттенхэм» получает больше одного гола в свои ворота - такого не было с 1992 года
22:31 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Нам противостоял слишком сильный соперник»
Все новости
Рекомендуем