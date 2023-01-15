Дайер: «Пропустили два досадных гола»

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Поражение «шпор» прокомментировал Эрик Дайер - защитник лондонского клуба.

- Мы пропустили да досадных гола, причем в первом случае нам еще и не повезло. Даже после первого пропущенного мяча у нас было больше шансов во второй половине игры. Во второй половине игры мы также старались больше, но Рэмсдейл сыграл надежно и не позволил нам забить. Кто знает, что было бы, если бы удалось забить хотя бы мяч? - цитирует слова Дайера BBC Sport.

В следующем матче «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити», это случится девятнадцатого января.