Туринский «Ювентус» вновь задумался о будущем Массимилиано Аллегри.

После восьми подряд «сухих» побед в Серии А «бьянконери» вышли на второе место в Серии А, однако затем с треском провалили ключевую битву против лидирующего в турнирной таблице «Наполи» – 1:5. Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, вопрос вероятного ухода Аллегри вновь стал актуальным. Руководство клуба изучает кандидатуры потенциальных сменщиков нынешнего рулевого, и два главных претендента на пост – безработный Зинедин Зидан и Антонио Конте, чей контракт с «Тоттенхэмом» истекает через полгода.

«Ювентус» занимает третью строчку в Серии А после 18 туров, отставая от «Наполи» на десять очков.