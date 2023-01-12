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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Милинкович-Савич интересен двум клубам из АПЛ

12 Января 2023 • 12:58 Комментировать
Сассуоло
...
Лацио
15.01 14:30

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал на радар двух клубов из топ-3 Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Николо Скиры, сербом интересуется лидер чемпионата лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл», который ныне располагается на третьем месте в турнирной таблице.

По сведениям источника, оба клуба уже провели переговоры с агентом полузащитника Матея Кежманом, который в бытность футболистом успел поиграть в Английской премьер-лиге в составе лондонского «Челси».

«Лацио» в данный момент рассчитывает продлить контракт с Милинковичем-Савичем. Соглашение 27-летнего игрока с «бьянкочелести» заканчивается в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ньюкасл Арсенал Лондон Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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