Милинкович-Савич интересен двум клубам из АПЛ

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал на радар двух клубов из топ-3 Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Николо Скиры, сербом интересуется лидер чемпионата лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл», который ныне располагается на третьем месте в турнирной таблице.

По сведениям источника, оба клуба уже провели переговоры с агентом полузащитника Матея Кежманом, который в бытность футболистом успел поиграть в Английской премьер-лиге в составе лондонского «Челси».

«Лацио» в данный момент рассчитывает продлить контракт с Милинковичем-Савичем. Соглашение 27-летнего игрока с «бьянкочелести» заканчивается в конце следующего сезона.