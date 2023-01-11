Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания вингера мадридского «Реала» Эдена Азара.

Бельгиец с высокой вероятностью покинет ряды «сливочных» по окончании сезона, так как не проходит в основной состав команды Карло Анчелотти. По информации Mediafoot, возможность подписания Азара изучает «Арсенал». «Реал», вероятно, отпустит 31-летнего футболиста уже в январе, если получит приемлемое предложение.

Эден Азар принял участие лишь в семи матчах мадридцев в нынешнем сезоне, записав себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу. Стоимость бывшей звезды «Челси» оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 млн евро.