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Эден Азар интересен топ-клубу АПЛ слухи

11 Января 2023 • 22:52 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.01 19:30

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания вингера мадридского «Реала» Эдена Азара.

Бельгиец с высокой вероятностью покинет ряды «сливочных» по окончании сезона, так как не проходит в основной состав команды Карло Анчелотти. По информации Mediafoot, возможность подписания Азара изучает «Арсенал». «Реал», вероятно, отпустит 31-летнего футболиста уже в январе, если получит приемлемое предложение.

Эден Азар принял участие лишь в семи матчах мадридцев в нынешнем сезоне, записав себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу. Стоимость бывшей звезды «Челси» оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 млн евро.

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Эден Азар Трансферы футбола - зима 2023
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