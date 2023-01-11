«Тоттенхэм» не активировал опцию продления контракта Моуры

Вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура может покинуть клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

Соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 2023 года, однако предусматривало пункт о продлении ещё на один сезон. Согласно данным Telegraph, срок действия опции истёк – «шпоры» так и не воспользовались возможностью. Таким образом, если стороны не согласуют новый договор, бразилец уже скоро может стать свободным агентом.

Недавно сообщалось, что в подписании Лукаса Моуры заинтересована «Астон Вилла». Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.