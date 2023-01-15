«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в обоих матчах сезона - такого не было почти 10 лет

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Поражение «шпор» стало уже вторым в этом сезоне для них от «Арсенала», ведь в первом круге «канониры» также оказались сильнее - 3:1.

Как оказалось, такого не было почти десять лет - в последний раз «канониры» обыграли «Тоттенхэм» два раза за сезон в чемпионате 2013/2014 годов, тогда обе победы были одержаны с минимальным счетом 1:0.

В следующем матче лондонский «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити», в то время как «Арсенал» сыграет с другим клубом из Манчестера - «Юнайтед».