«Арсенал» установил клубный рекорд в АПЛ

Лондонский «Арсенал» отпраздновал выезду победу над «Тоттенхэмом» во вчерашнем матче Английской премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты одолели принципиального соперника со счетом 2:0.

На счету «канониров» стало 47 баллов после 18 сыгранных матчей. Это рекордный показатель для столичного коллектива по итогам этой дистанции.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов. Следующий поединок команда Артеты проведет против «Манчестер Юнайтед» на своем домашнем стадионе. Встреча состоится в воскресенье, 22 января.