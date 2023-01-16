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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» установил клубный рекорд в АПЛ

16 Января 2023 • 09:28 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Арсенал
окончен

Лондонский «Арсенал» отпраздновал выезду победу над «Тоттенхэмом» во вчерашнем матче Английской премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты одолели принципиального соперника со счетом 2:0.

На счету «канониров» стало 47 баллов после 18 сыгранных матчей. Это рекордный показатель для столичного коллектива по итогам этой дистанции.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов. Следующий поединок команда Артеты проведет против «Манчестер Юнайтед» на своем домашнем стадионе. Встреча состоится в воскресенье, 22 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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