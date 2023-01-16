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Дайер продолжил негативную традицию дерби Северного Лондона

16 Января 2023 • 00:12 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Арсенал
окончен

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. В то же время защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер отпраздновал в воскресенье свой 29-й день рождения, однако он стал уже шестым игроком, который отпраздновал свой день рождения в ходе дерби Северного Лондона, и никто из них не смог выиграть. А предыдущими пятью неудачливыми именинниками были Лес Фердинанд, Робер Пирес, Эмануэль Адебайор, Кайл Нотон и Тоби Алдервейрельд.

В следующем матче лондонский «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити», это случится девятнадцатого января.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Эрик Дайер
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