Фердинанд оценил игру Эдегора в нынешнем сезоне

Бывший игрок английской сборной Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора в нынешнем сезоне.

«Эдегор невероятен. Возможно, он — мой футболист года. Холанн был великолепен, но если Эрлинг сбавит обороты и станет забивать меньше, а «Арсенал» выиграет Премьер-лигу и Эдегор продолжит так играть, то Мартин точно будет игроком года для меня», — приводит слова экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Mirror. Также Фердинанд отметил, что восхищён путём норвежца, который смог смириться со своим положением после излишне большого давления после перехода в мадридский «Реал» в 16 лет.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков. Мартин Эдегор провёл в рамках чемпионата 17 матчей, забив восемь голов при пяти ассистах.