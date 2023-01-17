Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд оценил игру Эдегора в нынешнем сезоне

17 Января 2023 • 18:50 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Арсенал
окончен

Бывший игрок английской сборной Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора в нынешнем сезоне.

«Эдегор невероятен. Возможно, он — мой футболист года. Холанн был великолепен, но если Эрлинг сбавит обороты и станет забивать меньше, а «Арсенал» выиграет Премьер-лигу и Эдегор продолжит так играть, то Мартин точно будет игроком года для меня», — приводит слова экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Mirror. Также Фердинанд отметил, что восхищён путём норвежца, который смог смириться со своим положением после излишне большого давления после перехода в мадридский «Реал» в 16 лет.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков. Мартин Эдегор провёл в рамках чемпионата 17 матчей, забив восемь голов при пяти ассистах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рио Фердинанд Мартин Эдегор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
18:50 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд оценил игру Эдегора в нынешнем сезоне
18:38 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что «Челси» взял Мудрика на перспективу
17:58 · Англия. Премьер-лига
Глеб не удивлён первому месту «Арсенала»
16:50 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать форварда «Лиона»
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Альвареса
16:01 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Нунеса в «Ливерпуль» не зависит от сделки по Беллингему
15:41 · Англия. Премьер-лига
ПСВ готов отпустить Мадуэке за 40-45 миллионов евро
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Одоевский — о поведении Мартинеса: «Я считаю, что ты должен кайфовать, не вредя никому»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен не чувствовал себя важным в «Челси»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Гарначо интересен «Реалу» и «Ювентусу»
14:28 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» нацелилась на игрока «Челси»
14:21 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал о влиянии Мареза на свой трансфер в «Манчестер Сити»
14:06 · Англия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Мудрик сдуется через год»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Делофеу близок к возвращению в АПЛ
13:49 · Англия. Премьер-лига
В «Шахтёре» рассказали, каким образом клуб сможет получить бонусы за трансфер Мудрика в «Челси»
Все новости
Рекомендуем