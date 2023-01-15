Невилл: «Переход Мудрика в «Челси» – очень печальная новость для «Арсенала»

Бывший английский защитник Гари Невилл высказался о переходе Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

Сегодня «синие» официально объявили о подписании 22-летнего вингера «Шахтёра» за 70 млн евро без учёта бонусов. Фаворитом в борьбе за игрока долгое время считался «Арсенал».

«Эта сделка явно разочаровала «Арсенал», – считает Невилл. – Наблюдая за недавними матчами «Арсенала», я заметил, что команде не хватает глубины состава на атакующих позициях. Клуб нуждался в решении этой проблемы, учитывая травму Габриэля Жезуса. «Челси» показал амбиции, быстро закрыв данную сделку и опередив «Арсенал», – цитирует Sky телеэксперта.