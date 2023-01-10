Артета хочет видеть в «Арсенале» защитника «Барселоны»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета хочет пригласить в свою команду защитника каталонской «Барселоны» Эрика Гарсию. По информации от издания Sport, «канониры» готовы взять футболиста как в аренду до конца сезона, так и приобрести на постоянной основе. Многое будет зависеть от позиции «Барселоны».

Гарсия в данный момент является запасным центральным защитником «сине-гранатовых». Для испанца ситуация стала хуже, когда Рональд Араухо восстановился после травмы.

Напомним, Артета ранее работал с Гарсией, когда занимал должность помощника главного тренера в «Манчестер Сити».