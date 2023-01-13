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Конте рассказал, что думает о решении «Тоттенхэма» не продлевать контракт Моуры

13 Января 2023 • 21:31 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.01 19:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мыслями относительно будущего вингера Лукаса Моуры.

Недавно стало известно, что руководство «шпор» приняло решение не активировать опцию однолетнего продления контракта с бразильцем. 30-летний игрок с высокой вероятностью покинет клуб летом.

«Таково решение клуба. Это трудный сезон для Моуры, который изначально был важным игроком в моих планах, но в итоге сыграл не так много. Даже выходя на поле, он играл через боль. Жаль, что всё так складывается, но я с уважением отнесусь к любому решению, которое примет клуб», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника лондонцев.

В текущем сезоне Лукас Моура сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Лукас Моура
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