Конте рассказал, что думает о решении «Тоттенхэма» не продлевать контракт Моуры

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мыслями относительно будущего вингера Лукаса Моуры.

Недавно стало известно, что руководство «шпор» приняло решение не активировать опцию однолетнего продления контракта с бразильцем. 30-летний игрок с высокой вероятностью покинет клуб летом.

«Таково решение клуба. Это трудный сезон для Моуры, который изначально был важным игроком в моих планах, но в итоге сыграл не так много. Даже выходя на поле, он играл через боль. Жаль, что всё так складывается, но я с уважением отнесусь к любому решению, которое примет клуб», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника лондонцев.

В текущем сезоне Лукас Моура сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.