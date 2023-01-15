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Булыкин сделал прогноз на дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал»

15 Января 2023 • 10:03 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
Через 9 ч. 4 мин.

Известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался касательно предстоящего поединка между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» в 20-м туре чемпионата Англии.

«Будет результативная ничья, счет 2:2. Команда Конте будет лидировать, а «канониры» будут догонять. Хотя «Арсенал» набрал хороший ход, и есть все шансы обыграть «Тоттенхэм», - приводит слова Булыкина Sport24.

Встреча состоится сегодня, 15 января. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Перед этим матчем «Арсенал» лидирует в Премьер-лиге, а «Тоттенхэм» занимает пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Дмитрий Булыкин
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