Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готовит первое предложение по трансферу Порро

11 Января 2023 • 11:55 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.01 19:30

Лондонский «Тоттенхэм» готовится сделать первое предложение по трансферу правого защитника лиссабонского «Спортинга» Педро Порро. По информации от журналиста Николо Скиры, «шпоры» уже в ближайшее время озвучат свои условия сделки португальским коллегам.

Ранее ходили слухи, что Порро у «Тоттенхэма» может перехватить другой лондонский клуб – «Челси», который ищет игрока на подмену Рису Джеймсу. Напомним, англичанин в последнее время очень часто подвергается травмам.

Порро ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити». У 23-летнего игрока прописаны отступные в контракте со «Спортингом», но эта сумма пока не разглашается.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
12:18 · Англия. Премьер-лига
Данджума может оказаться в «Эвертоне»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг останется в «Челси» зимой
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готовит первое предложение по трансферу Порро
11:17 · Англия. Премьер-лига
Сол Кэмпбелл – о Беллингеме: «Если бы мной интересовался «Реал», я бы не пошёл в АПЛ»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я считаю Пельистри очень важной частью будущего «МЮ»
10:45 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик возобновил командные тренировки с «Челси»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Шмидт: «Я ожидаю, что Фернандес останется в «Бенфике» зимой»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Почеттино выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру
09:54 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет усилить «Астон Виллу» экс-игроком «Арсенала»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Маккойст: «Фелиш не решит проблемы «Челси», им нужен центрфорвард»
06:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выпустил специальную футболку для азиатских поклонников клуба
06:42 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, кто из российских футболистов смог бы заиграть в АПЛ
06:36 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Вест Хэма» Доусон может сменить клубную прописку
06:21 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» планирует заполучить форварда «Вест Хэма»
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать одного из лидеров «Фиорентины»
Все новости
Рекомендуем