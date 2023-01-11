«Тоттенхэм» готовит первое предложение по трансферу Порро

Лондонский «Тоттенхэм» готовится сделать первое предложение по трансферу правого защитника лиссабонского «Спортинга» Педро Порро. По информации от журналиста Николо Скиры, «шпоры» уже в ближайшее время озвучат свои условия сделки португальским коллегам.

Ранее ходили слухи, что Порро у «Тоттенхэма» может перехватить другой лондонский клуб – «Челси», который ищет игрока на подмену Рису Джеймсу. Напомним, англичанин в последнее время очень часто подвергается травмам.

Порро ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити». У 23-летнего игрока прописаны отступные в контракте со «Спортингом», но эта сумма пока не разглашается.