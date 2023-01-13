​Артету признали лучшим тренером АПЛ в ноябре-декабре

Наставник «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером месяца в Премьер-лиге Англии по итогам ноября-декабря. Награда на этот раз вручается по итогам двух месяцев, поскольку чемпионат прерывался из-за мундиаля.

В ноябре-декабре «Арсенал» под руководством Микеля Артеты выиграл все 4 матча Премьер-лиги. «Канониры» были сильнее «Челси» (1:0), «Вулверхэмптона» (2:0), «Вест Хэма» (3:1) и «Брайтона» (4:2).

«Арсенал» на текущий момент лидирует в чемпионате Англии.

Напомним, что лучшим футболистом Премьер-лиги в ноябре-декабре был признан полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.