Эдегор повторил свой личный рекорд результативности за сезон

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Второй из этих голов записал на свой счет норвежский полузащитник Мартин Эдегор, для которого успех стал уже восьмым голом в текущем сезоне.

Это яляется повторением лучшего показателя результативности для Эдегора в одном сезоне - ранее он забивал восемь голов за сезон в нидерландском «Витессе».

В следующем туре лондонскому клубу предстоит поединок против «Манчестер Юнайтед» - команды, которая в первом круге нанесла «Арсеналу» единственное поражение в текущем сезоне.