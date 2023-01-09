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Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» игрока «Арсенала»

09 Января 2023 • 15:57 Комментировать
Астон Вилла
...
Лидс
13.01 23:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хотел бы видеть в своём составе полузащитника лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени. По информации от Mirror Football, испанец видит в египтянине отличный вариант для усиления центральной линии.

Недавно Эльнени продлил свой контракт с «Арсеналом», но тот факт, что в нынешнем сезоне Мохамед не так часто играет в основе, может заставить его задуматься об уходе в «Астон Виллу», где ему наверняка гарантируют место в старте.

В нынешнем сезоне Эльнени провёл 5 матчей за «Арсенал» в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.

Напомним, Эмери работал с Эльнени, когда возглавлял «Арсенал» с 2018 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Унаи Эмери Мохамед Эльнени Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023
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