Бэмфорд забил свой сотый гол в чемпионатах Англии

В стартовом матче второго круга английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла «Лидс», забив два мяча в ворота гостей - те смогли ответить лишь одним голом. Единственный гол «Лидса» в этой игре забил Патрик Бэмфорд, для которого этот мяч стал юбилейным, сотым в английском чемпионате (с учетом всех лиг).

Любопытно, что сотый гол он прождал более года - в предыдущий раз Бэмфорд забил мяч в декабре 2021 года в ворота «Брентфорда». Забавно, но в следующем туре английского чемпионата «Лидс» сыграет как раз против «Брентфорда». Это случится 22 января в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.