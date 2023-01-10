Путь от кандидата в команду Гвардиолы до мема: Почему Магуайр меняет «МЮ» на «Астон Виллу»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовятся праздновать – Гарри Магуайр покидает «Олд Траффорд» и продолжит карьеру в «Астон Вилле». При этом с покупкой Магуайра были связаны большие надежды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об истории английского защитника.

Насколько всё переменчиво в футболе! Буквально три с половиной года назад Гарри Магуайр был одним из самых ценных лотов на английском трансферном рынке. В этом чемпионате, конечно, творится сумасшествие с ценами, а каждого местного футболиста оценивают предельно высоко, но всё же Магуайр действительно был хорош. В качестве аргумента можно привести тот факт, что его хотел приобрести для «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Сейчас, наверное, сложно это представить, но сделка выглядела вполне вероятной. Просто «Манчестер Юнайтед» в своём желании подписать Магуайра выложил 87 миллионов евро.

Сейчас кажется, что та сумма во многом стала причиной, почему у защитника не вышла карьера на «Олд Траффорд». Магуайр до сих пор официально является самым дорогим защитником. Очевидно, что от него и болельщики, и эксперты ждали той же надёжности, которую показывал, например, Виргил ван Дейк, который на полгода раньше оказался в «Ливерпуле». Любая же результативная ошибка Магуайра сразу сводилась к разбору, как футболист за такие деньги может так играть. При этом уж точно не он виноват, что «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить такую сумму.

Это давление мешало Магуайру, порождало новые ошибки и новую волну критики. Рио Фердинанд, Гари Невилл и даже Гарет Саутгейт отмечали, что защитнику было непросто играть, так как в «МЮ» не прощали ошибок. Причём на этом фоне Магуайр довольно хорошо играл за сборную Англии. В национальной команде никому не важно, за сколько футболист кем-то был куплен.

В целом игра за сборную Англии доказывает, что Магуайр далеко не самый плохой защитник. И уж точно он не заслуживает тех мемов, которые про него сочинили, и подколок в парламенте Ганы. На самом деле кейс Магуайра больше характеризует не его, а ту неразбериху, которая творится в «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» были уверены, что покупка защитника из «Лестера» сама по себе закроет все проблемы в защите.

Магуайр ведь изначально был не самым быстрым защитником и не самым ловким. Однако и в «Лестере», и в сборной Англии тренеры это компенсировали. Магуайр хорошо выглядел в тройке защитников, а также при наличии хороших опорников. Важной задачей было не подставить его под прессинг соперника, который зачастую приводил к проблемам и потерям. В «МЮ» же этого не было, лишь при паре Мактоминай – Фред в опорной зоне Магуайр играл надёжно.

Очевидно, что в схему тен Хага, где ставка делается на скорость, долговязый Магуайр в принципе не вписывается. Его уход – логичный итог карьеры в «МЮ». Конечно, не стоит ждать его возвращения в топ-клуб. Однако неверно сводить Магуайра к мемам. Это вполне добротный защитник, от которого можно было получать прок при правильном использовании. И это важный урок для «МЮ» - не платить сумасшедшие суммы за игроков, которых недостаточно изучил.

Роман Андреев