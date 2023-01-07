«Лидс» нацелился на трансфер Рюттера

Английский «Лидс» хочет заполучить 20-летнего нападающего «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга в социальных сетях, «павлины» готовы заплатить серьёзные деньги за трансфер француза.

Сумма сделки может составить около 30-40 миллионов евро. Сейчас стороны активно ведут между собой переговоры. По сведениям источника, сам футболист открыт к переходу.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Рюттер отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В январе прошлого года нападающий подписал со своим клубом новый контракт.