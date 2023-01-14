«Астон Вилла» добыла сложную победу в матче с «Лидсом»

Представители нижней части турнирной таблицы АПЛ, «Астон Вилла» и «Лидс», встретились в 20-м туре. В самом дебюте бирмингемцы здорово контратаковали, и Леон Бэйли стал автором первого гола. У соперника отличный шанс имел Родриго Морено, который в борьбе с голкипером пробил в штангу. Он же выбегал один на один с голкипером, обыграл его и метко бил с острого угла, но защитник на ленточке выручил. После перерыва Бэйли опасно бил по воротам, но голкипер парировал, а вот Эмилиано Буэндия добивал уже в пустые ворота. Дэнни Ингс мог делать счет разгромным, однако не реализовал выход один на один. Гости вернули интригу на 83-й минуте. Патрик Бэмфорд замкнул прострел к воротам.

2:1, «Астон Вилла» остается 11-й, «Лидс» - 14-й.