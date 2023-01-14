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«Астон Вилла» добыла сложную победу в матче с «Лидсом»

14 Января 2023 • 01:04 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Лидс
окончен

Представители нижней части турнирной таблицы АПЛ, «Астон Вилла» и «Лидс», встретились в 20-м туре. В самом дебюте бирмингемцы здорово контратаковали, и Леон Бэйли стал автором первого гола. У соперника отличный шанс имел Родриго Морено, который в борьбе с голкипером пробил в штангу. Он же выбегал один на один с голкипером, обыграл его и метко бил с острого угла, но защитник на ленточке выручил. После перерыва Бэйли опасно бил по воротам, но голкипер парировал, а вот Эмилиано Буэндия добивал уже в пустые ворота. Дэнни Ингс мог делать счет разгромным, однако  не реализовал выход один на один. Гости вернули интригу на 83-й минуте. Патрик Бэмфорд замкнул прострел к воротам.

2:1, «Астон Вилла» остается 11-й, «Лидс» - 14-й.

Протокол игры  
Астон Вилла2:1Лидс
(1:0) Бэйли Леон3'  
(2:0) Буэндия Эмилиано64'  
  83'Бэмфорд Патрик (2:1)
Мартинес Эмилиано  90'Янг ЭшлиКонса ЭзриМингс ТайронДинь Люка 10' (Морено Алекс ( 10') Бэйли ЛеонСоарес ДугласКамара Бубакар I  63'Рамси Джакоб 81' (Коутиньо Филиппе ( 81') Буэндия Эмилиано 81' (Сансон Морган ( 81') Уоткинс Олли 32' (Ингс Дэнни ( 32')
Запасные: Ольсен РобинБеднарек ЯнЧамберс КалумНакамба Марвелус
Мелье Иллан  89'Эйлинг ЛюкКох Робин  33' 88' (Фирпо Жуниор ( 88') Купер ЛиамСтрёйк Паскаль 66' (Вебер Максимилиан ( 66') Рока Марк 77' (Гелхардт Джо ( 77') Адамс ТайлерХаррисон Джек 66' (Бэмфорд Патрик ( 66') Ааронсон Бренден 77' (Гринвуд Сэм ( 77') Ньонто ВильфредМорено Родриго
Запасные: Роблес ЖоэльКристенсен РасмусЛьоренте ДиегоПеркинс Сонни
13 января. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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