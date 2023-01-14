«Астон Вилла» добыла сложную победу в матче с «Лидсом»

Представители нижней части турнирной таблицы АПЛ, «Астон Вилла» и «Лидс», встретились в 20-м туре. В самом дебюте бирмингемцы здорово контратаковали, и Леон Бэйли стал автором первого гола. У соперника отличный шанс имел Родриго Морено, который в борьбе с голкипером пробил в штангу. Он же выбегал один на один с голкипером, обыграл его и метко бил с острого угла, но защитник на ленточке выручил. После перерыва Бэйли опасно бил по воротам, но голкипер парировал, а вот Эмилиано Буэндия добивал уже в пустые ворота. Дэнни Ингс мог делать счет разгромным, однако не реализовал выход один на один. Гости вернули интригу на 83-й минуте. Патрик Бэмфорд замкнул прострел к воротам.
2:1, «Астон Вилла» остается 11-й, «Лидс» - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Бэйли Леон3'
|(2:0) Буэндия Эмилиано64'
|83'Бэмфорд Патрик (2:1)
Мартинес Эмилиано• 90'Янг Эшли•Конса Эзри•Мингс Тайрон•Динь Люка10' (Морено Алекс (10') •Бэйли Леон•Соарес Дуглас•Камара Бубакар I• 63'Рамси Джакоб81' (Коутиньо Филиппе (81') •Буэндия Эмилиано81' (Сансон Морган (81') •Уоткинс Олли32' (Ингс Дэнни (32')
Запасные: Ольсен Робин•Беднарек Ян•Чамберс Калум•Накамба Марвелус
Мелье Иллан• 89'Эйлинг Люк•Кох Робин 33'88' (Фирпо Жуниор (88') •Купер Лиам•Стрёйк Паскаль66' (Вебер Максимилиан (66') •Рока Марк77' (Гелхардт Джо (77') •Адамс Тайлер•Харрисон Джек66' (Бэмфорд Патрик (66') •Ааронсон Бренден77' (Гринвуд Сэм (77') •Ньонто Вильфред•Морено Родриго
13 января. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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