«Лидс» находится в шаге от самого дорогого трансфера в своей истории

Английский «Лидс» близок к подписанию нападающего «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера.

«Павлины» достигли полной договорённости по условиям трансфера 20-летнего француза, информирует Sky. Сумма сделки оценивается в 40 млн евро – переход станет самым дорогим за всю историю «Лидса». Ранее отмечалось, что сам футболист открыт к переезду в Англию.

Жоржиньо Рюттер принял участие в 17 поединках «Хоффенхайма» в текущем сезоне, дважды поразив ворота соперников и трижды ассистировав товарищам по команде. Согласно Transfermarkt, стоимость футболиста молодёжной сборной Франции составляет 16 млн евро.