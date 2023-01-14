Марш: «Наше лучшее выступление в сезоне»

В стартовом матче второго круга английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла «Лидс», забив два мяча в ворота гостей - те смогли ответить лишь одним голом. Несмотря на неудачу, наставник «Лидса» Джесси Марш считает, что его команда провела лучший матч в текущем сезоне.

- Конечно, результат не отражает этого, и потому мне больно, но наше выступление было лучшим в сезоне. Самое полноценное выступление с тех пор, как я работаю с командой. Для меня это очень хороший знак. Я не рад результату, но рад тому, что все наконец-то начинает складываться, - цитирует слова Джесси Марша BBC Sport.