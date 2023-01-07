Эмери: «Астон Вилле» нужен вингер»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признался, что его команда продолжает поиски нового вингера. Команда отчаянно хочет заполучить игрока на эту позицию в зимнее трансферное окно.

«Нам нужен вингер, который может выполнять специфические функции. Нам действительно нужен такой игрок и мы делаем всё, чтобы найти его», – заявил Эмери на своей пресс-конференции.

Напомним, «Астон Вилла» в данный момент находится на 11 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Эмери сменил на своём посту Стивена Джеррарда, который ранее был уволен за провальные результаты на старте сезона.