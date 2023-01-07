«Астон Вилла» поборется с «Реалом» и «Барселоной» за Молейро

Клуб Английской премьер-лиги «Астон Вилла» включился в борьбу за 19-летнего нападающего «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро. Об этом сообщает AS.

По информации источника, интерес к талантливому футболисту со стороны больших клубов появился ещё в 2020 году, когда за Молейро начала следить «Барселона».

Молодого спортсмена часто сравнивают с Педри, который также является воспитанником академии «Лас-Пальмаса».

Контракт Молейро с «жёлто-синими» рассчитан до июня 2026 года, в пункте о выкупе прописана сумма 30 миллионов евро, которая может вырасти до 60 миллионов евро, если клуб с Канарских островов сможет пробиться в высшую лигу Испании по итогам сезона.

Из-за высокой вероятности выхода «Лас-Пальмаса» в Ла Лигу заинтересованные стороны будут стремиться заключить сделку в январское трансферное окно.