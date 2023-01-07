​«Реал» впервые в истории вышел на матч Ла Лиги без испанцев в составе

В субботу вечером «Реал» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Карло Анчелотти не включил ни одного испанского футболиста в стартовый состав «сливочных». Как сообщает Gracenote, в истории выступлений «Реала» в Ла Лиге такое произошло впервые.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Вильярреалом» и «Реалом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что до начала игры «Реал» и «Барселона» делили место на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. Команды ранее набрали по 38 зачётных баллов.