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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» впервые в истории вышел на матч Ла Лиги без испанцев в составе

07 Января 2023 • 18:29 Комментировать
Вильярреал
0:0
Реал Мадрид
перерыв

В субботу вечером «Реал» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Карло Анчелотти не включил ни одного испанского футболиста в стартовый состав «сливочных». Как сообщает Gracenote, в истории выступлений «Реала» в Ла Лиге такое произошло впервые.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Вильярреалом» и «Реалом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что до начала игры «Реал» и «Барселона» делили место на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. Команды ранее набрали по 38 зачётных баллов.

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Реал Мадрид
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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