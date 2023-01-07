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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче с «Вильярреалом»

07 Января 2023 • 20:11 Комментировать (8)
Вильярреал
2:1
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» мог закрепиться на первом месте Ла Лиги в случае победы над «Вильярреалом». Игра получилась событийной с неожиданным результатом. Уже на седьмой минуте Франсис Коклен пяткой переправлял мяч в дальний угол и попал в штангу. В ответ Эдер Милитао пожадничал и не сыграл на Карима Бензема, выходя под углом один на один с голкипером, а удар получился плохим. Йереми Пино почти с линии вратарской пытался открыть счет, но Тибо Куртуа блокировал попытку. Винисиус Жуниор от линии штрафной на силу пробивал - парировано.

А вот первая атака второго тайма стала голевой. Ферлан Менди обрезался на своей половине поля, Херард Морено точно сыграл на Пину на левый край штрафной, а тот поразил дальний угол ворот. Винисиус Жуниор и Бензема не сумели пробить частокол ног защитников, а далее был пенальти за игру рукой у ворот хозяев. Бензема уверенно пробил с точки - 1:1. Четыре минуты спустя Давид Алаба неудачно подставил руку. Морено с пенальти также очень уверенно сыграл - 2:1. В концовке Родриго после ошибки голкипера «субмарины» бил с острого угла  и не попал по пустым воротам.

«Вильярреал» настиг «Атлетико» на четвертом месте, его соперник пока лидирует вместе с «Барселоной», но провел на один матч больше.

Протокол игры  
Вильярреал2:1Реал Мадрид
(1:0) Пино Йереми47'  
  59'Бензема Карим (1:1)
(2:1) Морено Херард63'  
Рейна Пепе  90'Фойт ХуанАльбиоль Рауль  76'Торрес Пау II  16'Морено Альберто 72' (Педраса Альфонсо ( 72') Коклен Франсис 89' (Тригерос Мануэль ( 89') Парехо ДаниэльБаэна Алехандро  90'Чуквезе СамуМорено Херард 88' (Данджума Арно ( 88') Пино Йереми 81' (Моралес Луис ( 81')
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипМану МорланесФемения КикоКуэнка ХорхеМохика Хоан
Куртуа ТибоМилитао ЭдерРюдигер АнтониоАлаба ДавидМенди Ферлан 64' (Родриго ( 64') Модрич Лука 71' (Камавинга Эдуардо ( 71'  90') Тчуамени Орельен 64' (Васкес Лукас ( 64') Кроос ТониВальверде Федерико 83' (Асенсио Марко ( 83') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесСебальос ДаниАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
07 января. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
07 Января 2023 в 20:33
Так и знал что потеряют очки ,как только вышли с этими унылыми лицами на игру..будто бухали неделю , карла еще чего то с составом намудрил , не понятно зачем , даже этот бестолковый Вильярреал выглядел на их фоне очень даже не плохо , будь их игроки постатусней просрали бы очень неприлично , но их болваны в пустые ворота не попали даже , если Барса завтра оторвется , а могут ,матрасники уже давно не гроза даже осасунам , то догонять будет сложно .
NOBODY
07 Января 2023 в 20:17
Представляю как желтая субмарина теперь надерет жопу Барсе )))) если уж РМ проиграл 1-2, с Барсой будет 1-4 точно....бедная Барса....
gresnik
07 Января 2023 в 20:23
это врядли, у них Реал Сосъедад такой же...который может их спокойно обыграть 3-0....а у нас как раз эти грязные желтые квакши
NOBODY
07 Января 2023 в 20:24
ну сначала Р Сосьедад их обыграет, потом Вильяреал )))
gresnik
07 Января 2023 в 20:17
обидное поражение...после ЧМ бревнема совсем поник ,что его не выпустили и перестал играть...сравнить прошлый год до ЗМ, и после два разных игрока....в том сезоне всё нападение держалось на нём...а в этом всё...возраст и депрессия какая то....летом могут уйти (бревнема, Модрич.Кроос, васкез. ассенсио.себальос.карвахаль) нужны топовые замены на эти позиции...
Да и вообще все игроки еле ходили и как то без мысли и тактики..Вальверде понравился ,бегал и обострял (хотя у него другие функции, ну Модрич тоже норм...остальные сырые или усталые,а замены топовой нету для них)
pol-black
07 Января 2023 в 20:15
подводникам не грех и продуть!
ARTUR
07 Января 2023 в 20:29
Не этим
aegur
07 Января 2023 в 20:14
"...Мы проживаем в мире желтых субмарин,
Yellow submarine, yellow submarine..."
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