Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче с «Вильярреалом»

Мадридский «Реал» мог закрепиться на первом месте Ла Лиги в случае победы над «Вильярреалом». Игра получилась событийной с неожиданным результатом. Уже на седьмой минуте Франсис Коклен пяткой переправлял мяч в дальний угол и попал в штангу. В ответ Эдер Милитао пожадничал и не сыграл на Карима Бензема, выходя под углом один на один с голкипером, а удар получился плохим. Йереми Пино почти с линии вратарской пытался открыть счет, но Тибо Куртуа блокировал попытку. Винисиус Жуниор от линии штрафной на силу пробивал - парировано.

А вот первая атака второго тайма стала голевой. Ферлан Менди обрезался на своей половине поля, Херард Морено точно сыграл на Пину на левый край штрафной, а тот поразил дальний угол ворот. Винисиус Жуниор и Бензема не сумели пробить частокол ног защитников, а далее был пенальти за игру рукой у ворот хозяев. Бензема уверенно пробил с точки - 1:1. Четыре минуты спустя Давид Алаба неудачно подставил руку. Морено с пенальти также очень уверенно сыграл - 2:1. В концовке Родриго после ошибки голкипера «субмарины» бил с острого угла и не попал по пустым воротам.

«Вильярреал» настиг «Атлетико» на четвертом месте, его соперник пока лидирует вместе с «Барселоной», но провел на один матч больше.